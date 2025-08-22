O Gil Vicente anunciou, esta sexta-feira, que chegou a acordo para a rescisão de contrato com o médio João Teixeira.

O jogador de 31 anos chegou a Barcelos na temporada passada, mas teve pouca influência na equipa e somou apenas 19 jogos. Depois de ter ficado de fora dos trabalhos da pré-época e de ser riscado das opções de César Peixoto para o arranque de 2025/26, fica agora livre no mercado.

Formado no Benfica, João Teixeira passou ainda por Vitória de Guimarães, Vitória de Setúbal, Desportivo de Chaves e Rio Ave. No estrangeiro, representou o Wolverhampton e o Nottingham Forest em Inglaterra, além de somar uma experiência no Qatar, no Al Markhiya.