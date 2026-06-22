O Gil Vicente anunciou, esta segunda-feira, a renovação de contrato com o capitão dos sub-23, Gonçalo Maia.

O médio de 20 anos assinou um novo vínculo, válido até 2029.

Na temporada passada, além dos dois jogos na equipa principal, Gonçalo Maia marcou 12 golos em 32 partidas pelos sub-23 gilistas, que conquistaram a Taça Revelação.

Recentemente, o central Diogo Costa, outra peça-chave da equipa, também renovou contrato, numa demonstração dos barcelenses de que querem segurar estas promessas.