O lateral-direito Hevertton Santos confirmou a saída do Gil Vicente.

O jogador de 25 anos, que esteve cedido aos gilistas pelo Queens Park Rangers, somou duas assistências nos 25 jogos em que participou esta temporada, tendo sido várias vezes suplente de Zé Carlos, também ele de saída do Gil Vicente.

«Chegou ao fim uma bela época, da qual tive o gosto de fazer parte. Desde o primeiro momento me fez sentir em casa, através de todos aqueles que dele fazem parte. Aos meus colegas pelos bons momentos partilhados, aos adeptos por todas as demonstrações de apoio e carinho semana após semana, e à equipa técnica assim a como a todo o staff por me terem tentado ajudar», escreveu Hevertton, nas redes sociais.

«Procurei sempre desfrutar de cada momento em que vesti as cores do Gil, mas acima de tudo, fazer sempre o meu melhor seja em que circunstância fosse. Uma vez mais obrigado, e desejo que todos tenham sucesso», acrescentou.

Nascido no Brasil, Hevertton fez quase toda a formação no Sporting e, em Portugal, passou ainda por Estrela da Amadora e Vitória de Guimarães.