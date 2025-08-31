Liga
OFICIAL: Joelson Fernandes regressa a Portugal e reforça o Gil Vicente
Avançado ex-Sporting estava na Turquia e assina até 2029
O Gil Vicente anunciou este sábado a contratação do avançado Joelson Fernandes.
O jogador ex-Sporting de 22 anos esteve nas últimas duas temporadas ao serviço do Hatayspor, clube que desceu para a segunda divisão turca na última época, e assina um contrato até 2029.
Joelson regressa assim a Portugal depois de ter feito toda a formação no Sporting, clube onde se estreou enquanto jogador senior em 2020 com apenas 17 anos.
Na última temporada, o internacional pelas camadas jovens portuguesas foi opção em 36 partidas tendo apontado três golos e outras tantas assistências.
