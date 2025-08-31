O Gil Vicente anunciou este sábado a contratação do avançado Joelson Fernandes.

O jogador ex-Sporting de 22 anos esteve nas últimas duas temporadas ao serviço do Hatayspor, clube que desceu para a segunda divisão turca na última época, e assina um contrato até 2029.

Joelson regressa assim a Portugal depois de ter feito toda a formação no Sporting, clube onde se estreou enquanto jogador senior em 2020 com apenas 17 anos.

Na última temporada, o internacional pelas camadas jovens portuguesas foi opção em 36 partidas tendo apontado três golos e outras tantas assistências.