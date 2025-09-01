Liga
Há 1h e 56min
OFICIAL: Josué Sá rescinde com o Gil Vicente
Central de 33 anos estava fora dos planos de César Peixoto
Central de 33 anos estava fora dos planos de César Peixoto
O Gil Vicente anunciou ter chegado a acordo com Josué Sá para a rescisão de contrato.
O defesa-central de 33 anos já tinha ficado de fora das opções de César Peixoto para a pré-época e nem sequer fez parte do grupo nas primeiras quatro jornadas da Liga.
Josué chegou a Barcelos no verão passado, tendo realizado 21 jogos (um golo).
AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências
O central formado no Sporting também já passou por Rio Ave, Desportivo de Chaves e Vitória de Guimarães. No estrangeiro, representou Anderlecht, Kasimpasa, Huesca, Ludogorets e Maccabi Tel Aviv.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS