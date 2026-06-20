Luís Pinto é o novo treinador do Gil Vicente, anunciou este sábado o clube de Barcelos.

O técnico de 37 anos assina m vínculo válido por três temporadas com os gilistas e sucede no cargo a César Peixoto, que recentemente rumou ao Wolverhampton, do Championship. Ainda antes da saída de Peixoto para Inglaterra, o Gil Vicente iniciou contactos por Luís Pinto, que desde cedo foi a primeira opção do clube, que nos últimos dias acelerou o processo, de forma a poder planear a época com o novo treinador.

Luís Pinto, de resto, é um desejo antigo em Barcelos, até porque já tinha sido equacionado pela estrutura gilista quando ainda estava no Tondela.

O técnico portuense estava livre no mercado desde o início de março, quando deixou o Vitória de Guimarães, já após a conquista da Taça da Liga.

Campeão da II Liga pelo Tondela em 2025, Luís Pinto também já treinou Fafe, Lusitânia de Lourosa, Leça, Felgueiras, Real SC, Mirandela e União de Leiria.