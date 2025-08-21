Liga
OFICIAL: Murilo regressa ao Gil Vicente
Avançado de 30 anos representou os «galos» entre 2021 e 2024 e assina até 2027
O Gil Vicente anunciou esta quinta-feira a contratação de Murilo, avançado brasileiro de 30 anos.
Trata-se de um regresso dado que Murilo representou os «galos» entre 2021 e 2024 antes de se transferir para os japoneses do Kyoto Sanga.
Pela formação nipónica, o avançado fez 25 jogos em duas temporadas tendo apontado um golo e duas assistências.
Em Portugal, Murilo conta ainda com passagens pelo Nacional e Sp. Braga. O avançado de 30 anos assina por duas temporadas, até 2027.
