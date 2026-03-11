Liga
OFICIAL: Murilo renova com o Gil Vicente
Extremo prolonga vínculo até 2028
O Gil Vicente anunciou, esta quarta-feira, que Murilo Souza renovou com o clube até 2028.
O extremo está na segunda passagem pela formação de Barcelos, depois de em 2024 ter deixado a equipa de Barcelos para seguir para o Kyoto Sanga. Neste mercado de verão, o jogador de 31 anos regressou ao Gil Vicente e prolonga, agora, o seu contrato por mais uma temporada.
Pela formação orientada por César Peixoto, Murilo soma um total de 19 golos e 16 assistências em 108 jogos (contando as duas passagentes pelo clube).
Murilo ✍️ 2028 #MoldadosPorNós pic.twitter.com/d2PHscjQNg— Gil Vicente Futebol Clube (@GilVicente_fc) March 11, 2026
