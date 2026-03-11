O Gil Vicente anunciou, esta quarta-feira, que Murilo Souza renovou com o clube até 2028.

O extremo está na segunda passagem pela formação de Barcelos, depois de em 2024 ter deixado a equipa de Barcelos para seguir para o Kyoto Sanga. Neste mercado de verão, o jogador de 31 anos regressou ao Gil Vicente e prolonga, agora, o seu contrato por mais uma temporada.

Pela formação orientada por César Peixoto, Murilo soma um total de 19 golos e 16 assistências em 108 jogos (contando as duas passagentes pelo clube).