O Gil Vicente oficializou a renovação do contrato de Rúben Fernandes.



Em dia de aniversário, o capitão de equipa comprometeu-se com o emblema de Barcelos por mais uma temporada.



O central, de 36 anos, cumpre a terceira temporada no clube minhoto ao qual chegou proveniente do Portimonense. Desde então, Rúben Fernandes tornou-se num dos titulares indiscutíveis do Gil, tendo cumprido mais de uma centena de partidas.