O Gil Vicente confirmou este sábado a contratação de Tozé Marreco para o comando técnico da equipa principal.

O técnico de 36 anos, que deixou o Tondela na quarta-feira passada, assina um vínculo com os gilistas até 2025 e vai ocupar o lugar deixado por Vítor Campelos.

«Um futuro pela frente que queremos construir juntos», escreveu o clube português.

Ao longo da carreira treinou os juvenis da Académica OAF, subiu com o FC Oliveira do Hospital à Liga 3 e estava na segunda época ao serviço do Tondela, encontrando-se em quinto lugar da II Liga.

O Gil Vicente está na 14.ª posição da I Liga, com 28 pontos.