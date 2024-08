O Gil Vicente comunicou, durante a tarde desta quinta-feira, a rescisão por mútuo acordo com o treinador Tozé Marreco.

Assim como o técnico de 37 anos, os adjuntos Rui Pedro Nunes, Sandro Cunha e João Pedro Duarte também deixam os gilistas.

Tozé Marreco abandona o comando técnico do Gil Vicente a dois dias do primeiro jogo do campeonato, no Estádio do Dragão, diante do FC Porto. O treinador, que chegou na reta final da temporada passada a Barcelos e garantiu a manutenção, estava insatisfeito com a construção do plantel para 2024/25, nomeadamente graças à falta de reforços.

O treinador dos sub-23, Carlos Cunha, deverá orientar a equipa no Dragão, mas Bruno Pinheiro já está bem posicionado para suceder a Tozé Marreco.