O médio português Pedrinho vai trocar o Gil Vicente pelos turcos do Ankaraguçu, como o Maisfutebol já noticiou.

Agora, o jogador de 29 anos despediu-se do clube de Barcelos, que representou nas últimas duas temporadas.

«Obrigado Gil Vicente, obrigado Gilistas! Foi um prazer e um orgulho enorme fazer parte desta instituição que tão bem me recebeu e tanto me acarinhou. Tenho muito orgulho em ter escrito o meu nome na vossa história! Espero que tenham desfrutado tanto como eu. Obrigado Gil, por tanto em tão pouco tempo», pode ler-se nas redes sociais do jogador.