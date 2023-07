Pedro Albergaria anunciou, este domingo, a saída do cargo de diretor desportivo do Gil Vicente, confirmando a notícia avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



«Chega ao fim a minha passagem pelo Gil Vicente FC, foram 10 meses de dedicação total a um clube centenário que deixa o meu curriculum muito mais rico. Saio com a sensação total de dever cumprido. Quero agradecer a todos que comigo se cruzaram ao longo deste tempo em especial ao presidente Francisco Dias, ele que é a alma do clube e até mesmo da cidade, a oportunidade de trabalhar num clube desta dimensão», lê-se na nota publicada no Facebook.



«Tomo esta decisão porque acredito que é tão importante saber chegar como saber sair, e que o futuro será melhor se a saída acontecer enquanto ainda sou feliz a fazer o que faço. Agora é hora de carregar baterias, esperar que os meus valores e competências possam vir a ajudar outros projetos e principalmente voltar a ser pai, marido, irmão, neto, tio, genro, cunhado e amigo, daqueles que são os mais importantes e que tem sido tão penalizados pela minha profissão. No futebol ou noutro sítio qualquer o mais importante é sermos felizes. Abraço enorme a todos», acrescentou ainda.



Tiago Lenho, que na temporada passada esteve vinculado ao Marítimo, vai assumir o cargo de diretor-geral do Gil.