César Peixoto, em declarações na flash interview da SportTV, após o empate a um golo entre o Gil Vicente e o Sporting, na 17.ª jornada da Liga:

Análise ao empate diante do Sporting

«Um jogo difícil, contra uma boa equipa. Foi uma primeira parte muito tática, com as duas equipas muito organizadas. Quando estávamos bem no jogo, acabamos por sofrer um golo. Viemos para o intervalo num jogo equilibrado e a equipa foi mais forte no segundo tempo. Pressionámos alto a segunda parte praticamente toda. Fechámos muito bem os espaços e depois da expulsão acreditámos ainda mais. Fizemos um golo e podíamos ter feito o golo da vitória, que não nos assentava mal. Este é o nosso ADN, não mudamos, e tenho muito orgulho nos meus jogadores. Ficou provado hoje que, independentemente do resultado e adversário, tivemos caráter para ir à procura de mais.»

Maior risco após expulsão de Inácio

«Quando vi a expulsão arrisquei mais, com dois avançados, e fomos felizes. Estávamos a precisar de mais presença na área, a equipa acreditou. Feliz pelo Carlos que passou por uma travessia no deserto e acaba por fazer um golo importante. Arriscámos tudo à procura da vitória e fazer mais um golo, foi por pouco. O importante é o coletivo, com uma equipa que acredita, trabalha e sabe o que fazer com e sem bola. Jogamos sempre da mesma forma, à procura de mais um golo.»

Saída de Pablo e postura do Gil Vicente no mercado de transferências

«Estou de consciência tranquila, sei do trabalho que estamos a fazer. O nosso projeto não são apenas resultados, claro que são importantes e são a alavanca para o crescimento do clube, mas sei que a valorização dos jogadores também é importante. Fizemos um bom trabalho de casa no mercado, temos dois jogadores por posição e é natural que os jogadores se valorizem. Internamente sabemos o caminho que temos de percorrer. Não estou preocupado se vai sair mais alguém ou não. Temos de fazer o nosso caminho e a valorização dos jogadores faz parte. É esta a forma de estar e viver no dia a dia, os resultados estão à vista.»