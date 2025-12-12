O treinador do Gil Vicente, César Peixoto, pretende que a equipa mantenha o «foco e humildade» no embate deste sábado, frente ao Casa Pia, da 14.ª jornada da Liga portuguesa de futebol. Ainda sem Pablo Felipe, Peixoto garante que quem jogar vai dar resposta

Antevisão

«Acho que vai ser um jogo difícil. É uma equipa com qualidade que a tabela classificativa não reflete. Mais dia menos dia vai começar a pontuar e a subir, mas nós sabemos a nossa qualidade, o trajeto que temos feito e vamos lutar pelos três pontos, seja onde for.»

Concentração

«É importantíssimo não olharmos para a tabela classificativa. Temos de continuar focados, humildes e encarar o Casa Pia como uma boa equipa, com bons jogadores, que nos vai contrariar muito.»

Lesão de Pablo Felipe

«Faz parte do processo. Isto é uma maratona, não é um ‘sprint’. Não é por não ter o jogador A, B ou C que deixamos de ser competitivos. Quem jogar vai dar resposta e a equipa vai lutar pelos três pontos.»

Ideia de jogo

«Em 13 jogos temos apenas três derrotas. Mesmo quando não estamos tão brilhantes, a equipa mostra fibra, organização e qualidade. Já são nove jogos sem sofrer golos e isso é um dado importante. Temos uma ideia bem vincada, mas sabemos adaptar-nos. A equipa é plástica, entende o jogo e consegue corrigir dentro de campo. Isso tem sido uma das nossas forças.»