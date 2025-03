César Peixoto foi questionado sobre as palavras que proferiu a Bruno Lage, no final do encontro entre Gil Vicente e Benfica, para a Liga.

O técnico dos gilistas admitiu que foi colocado numa «guerra» que não é a sua, estando apenas focado em garantir a manutenção. Além disso, confirmou a frase que estava a ser especulada nas redes sociais ("Que sejas campeão"), garantindo que «não tem mal nenhum» e que também o diria ao treinador do Sporting.

«Meteram-me numa guerra que não é minha. O meu objetivo é o Gil Vicente e garantir rapidamente a manutenção, essa guerra não é minha. O problema não sou eu, o problema é a cultura desportiva em Portugal. As pessoas esquecem-se que noutro clube, esta época, tirei pontos ao Benfica», começou por referir.

«Fui educado. A minha coluna dorsal em termos de educação e formação é assim, não vou mudar em função de redes sociais ou opiniões de pessoas que andam à volta do futebol. Desejaria ao Bruno Lage como o faria se fosse o treinador do Sporting. Tivemos uma conversa de treinador para treinador e no final disse sim "que sejas campeão". Se é campeão ou não, isso não me diz nada. Não tem mal nenhum, mal têm os olhos de quem vê», acrescentou.

Assista aqui às declarações de César Peixoto: