A nova temporada do Gil Vicente arranca este sábado, com a deslocação ao reduto do Nacional, onde na última época venceu por 3-0.

Em declarações aos jornalistas, César Peixoto destacou as dificuldades de jogar no reduto dos insulares e garantiu que a equipa está pronta para dar «uma boa resposta». Além disso, o técnico fez uma reflexão da pré-época e destacou a criação de um «grupo forte».

«O Nacional é sempre uma equipa difícil, sobretudo no seu terreno. Poucas equipas venceram lá no ano passado, e nós fomos uma delas. Mas recolhemos toda a informação necessária e passámos aos jogadores. Estamos preparados para dar uma boa resposta», começou por referir.

«Foi uma pré-época construída pouco a pouco, mas muito bem organizada. Criámos um grupo forte. E quando falo em grupo, falo de todo o clube, de toda a estrutura. É evidente que nenhuma equipa está a 100% nesta fase, mas estou muito satisfeito com o grupo. Temos jogadores novos que ainda estão a assimilar o nosso modelo, mas isso faz parte do processo», acrescentou.

O jogo entre Nacional e Gil Vicente está marcado para as 15h30 deste sábado e terá a arbitragem de David Silva.