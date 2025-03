César Peixoto, treinador do Gil Vicente, em declarações na sala de imprensa do Estádio Cidade de Barcelos, após a derrota na receção ao Benfica (3-0), num jogo em atraso da 24.ª jornada:

«[Que análise faz ao jogo?] Foi um jogo em que nunca nos encontrámos. Perdemos e perdemos bem, o Benfica foi claramente superior. Na primeira parte fomos pouco agressivos, pouco intensos, com pouca alma, sem encontrar o timing da pressão e sem capacidade de ter bola quando a recuperávamos. A equipa melhorou um pouco para jogar na segunda parte, mais altos e com mais coragem, estivemos melhor um bocadinho, mas foi um mau jogo da nossa parte e temos de o assumir.»

«[Gil Vicente já roubou pontos em casa a Sp. Braga, FC Porto e Sporting, mas entrar com oito jogos sem ganhar e num contexto de apoio das bancadas ao adversário foi difícil de ultrapassar?] Enquanto não quebrarmos este ciclo, é natural que, quando começa uma ou outra coisa a não correr tão bem, a equipa se ressinta e fique frustrada dentro do jogo. Não é por falta de vontade ou trabalho. A equipa está insegura com bola. Depois de uma vitória, tudo se poderá altera. Há qualidade, mas a verdade é que está difícil quebrar este ciclo, que já vinha de trás. Tenho três jogos. Temos de olhar para este jogo como uma aprendizagem, não podemos competir com o Benfica num bom momento e nós num momento que não é o melhor e ter 16 faltas e nós nove. É impossível competir com uma equipa como o Benfica dessa forma. O Benfica teve mais bola e mais faltas, temos de ser mais agressivos e ter mais alta. O responsável sou eu, estou ca para dar a cara, os jogadores foram tentando. Temos de continuar a tentar e acreditar no processo.»

«[Onze sem Fujimoto, o que procurou de diferente com Touré?] O Fujimoto ressentiu-se um pouco no treino, mas o Fujimoto não esteve tão bem como queríamos nos últimos dois jogos. Íamos passar muito tempo sem bola e o Fujimoto é mais forte ofensivamente do que definitivamente. Dá-nos critério na frente e lançámo-lo na segunda parte por isso. Queríamos meter mais agressividade no meio-campo e o Fujimoto não é tão agressivo, mas não surtiu efeito. O Fujimoto entrou do banco e entrou bem, como os outros que vieram do banco. Mas a equipa não se encontrou e fizemos um mau jogo.»

«[Rúben Fernandes no banco deveu-se a estar à bica de falhar no próximo jogo. Os adeptos compreendem essa explicação?] Estou cá para tomar decisões. Percebo os adeptos, é natural quando não se ganha. Contra o Benfica, íamos ter muitos problemas defensivos e tivemos três ou quatro amarelos. O Rúben provavelmente ia levar. Acreditamos em todos, mas, apesar da idade… o jogo com o Boavista é crucial para nós. Foi uma opção minha, a responsabilidade é minha e estou cá para tomar decisões.»