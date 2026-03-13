Peixoto: «Temos feito da nossa casa uma fortaleza e queremos dar continuidade»
Técnico do Gil Vicente antevê duelo com o Alverca, a contar para a 26.ª jornada da Liga
César Peixoto fez a antevisão ao encontro com o Alverca, no Estádio Cidade de Barcelos, e destaca a importância do «fator casa» para o resultado final. Recorde-se que, esta época, a formação de Barcelos sofreu apenas três derrotas jogando na condição de visitado, sendo elas com Benfica, FC Porto e Tondela:
Análise ao adversário e a importância do «fator casa»
«Temos feito da nossa casa uma fortaleza e é isso que queremos dar continuidade, regressando às vitórias, mesmo sabendo que vamos enfrentar um Alverca mais preparado e mais forte do que era na primeira volta.»
Acerca da fase de três jogos sem vencer da formação gilista
«Não nos iludimos, nem ficámos em bicos de pés quando estamos a ganhar, nem lamentamos em demasia quando não ganhámos. Há uma frustração, mas deixa-me confiante perceber que temos mantido consistência. E é isso que nos vai permitir ser felizes no final do campeonato.»
Sobre a grande temporada do Gil e a consistência da equipa
«A exigência que existe fomos nós que a pusemos em nós, pela qualidade, capacidade e pelo grande campeonato que estamos a fazer. Só temos de manter esta consistência.»