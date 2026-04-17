César Peixoto mostra-se feliz pela época «fantástica» que o Gil Vicente está a realizar, sendo que pelo oitavo ano consecutivo, não vai descer de divisão. O técnico dos gilistas espera um jogo difícil contra «uma das melhores» equipas da Liga e que vem com o «orgulho ferido» pelos resultados recentes:

Antevisão ao encontro com o V. Guimarães

«O V. Guimarães é sempre uma das melhores equipas do nosso campeonato, certamente que queria estar mais acima na tabela classificativa, mais perto dos lugares europeus, e, por isso, talvez venham com o orgulho ferido tentar fazer um grande jogo. Temos sido sempre muito fortes e consistentes em casa, ao longo do campeonato. Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas não tenho dúvida de que vamos dar uma boa resposta, estaremos confiantes, organizados e com capacidade de discutir os três pontos.»

Mais um recorde para o Gil Vicente...

«Já temos mais um recorde, o Gil Vicente, de sete em sete anos, descia de divisão e este ano vamos manter-nos, será o oitavo ano seguido. Estamos a fazer uma época fantástica, acho que é sinal do crescimento do clube.»