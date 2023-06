O presidente do Gil Vicente, Francisco Dias da Silva, confirmou esta segunda-feira que vai haver mudança de treinador nos barcelenses para 2023/24, dando conta da saída de Daniel Sousa do comando técnico.

«Entendemos que devíamos seguir um caminho diferente. Não aconteceu nada de extraordinário, é o normal no futebol e, em princípio, até ao final desta semana iremos anunciar o novo treinador», disse Francisco Dias da Silva, à margem da participação na Assembleia Geral da Liga, no Porto, esta manhã.

Falando sobre o caso que envolve o ex-presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga, Mário Costa, pelo alegado envolvimento em tráfico de seres humanos, o dirigente lamentou os acontecimentos.

«São coisas que infelizmente aconteceram, mas que agora estão entregues à parte judicial. O ex-presidente da Mesa da Assembleia Geral já não faz parte da Liga e terá de dar as suas justificações a outras entidades. Já não é um assunto interno da Liga», disse Francisco Dias da Silva, rotulando este de um «processo negativo para o futebol português e para a Liga», embora já com «um ponto final».

«É uma situação muito negativa, mas as coisas foram tratadas. Mesmo não havendo garantias de que nunca mais vão acontecer, a Liga tem feito um bom trabalho a lidar com o sucedido», notou o presidente do Gil Vicente, defendendo que o nome do presidente da Liga, Pedro Proença, «não sai beliscado deste caso».