Ricardo Esgaio está muito perto de regressar ao futebol português. O lateral-direito tem praticamente tudo acertado para reforçar o Gil Vicente, avançou A Bola e confirmou o Maisfutebol.

O jogador de 33 anos passou a última temporada nos turcos do Karagumruk e fez 28 jogos (25 a titular), depois de se ter desvinculado do Sporting, com quem conquistou duas Ligas, uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e uma Supertaça em quatro temporadas.

Esgaio representou ainda o Sp. Braga durante quatro anos e esteve emprestado à Académica numa temporada (2014/15).

César Peixoto ganha, assim, uma opção para a lateral-direita, depois de ter visto sair o capitão Zé Carlos e ainda Hevertton Santos, que esteve cedido pelo Queens Park Rangers na época transata. Já Jonathan Mutombo ainda continua no plantel e pode jogar quer à direita quer à esquerda.