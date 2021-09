O treinador do Gil Vicente, Ricardo Soares, considera que o mau arranque do Belenenses na Liga não reflete a qualidade do plantel. Em conferência de imprensa de antevisão do encontro de sábado, a contar para a sexta jornada da Liga, o técnico garante que não espera facilidades.

«Entendo que o Belenenses vale muito mais que a classificação que apresenta, tem jogadores com muita qualidade. O calendário vale o que vale, já tiveram jogos de grau de dificuldade elevada, todos sabem que é muito diferente jogar com os ‘grandes’ [já jogou com FC Porto e Sporting] do que com outras equipas do nosso campeonato, a probabilidade de pontuar é menor», considerou.

«É uma equipa que tem qualidade, muito agressiva, à imagem do que era o Petit enquanto jogador, é uma equipa organizada, forte no ataque à profundidade, com jogadores rápidos e que joga num 5x4x1. Conhecemos bem o Belenenses e vamos com o intuito claro de vencer», adicionou.

Sobre o momento do Gil Vicente, considerou que «mais importante que a classificação [sétimo lugar] são os pontos [sete]».

«Não escondo que sete pontos é uma boa média, a equipa tem apresentado um futebol de grande qualidade, que todos reconhecem, e isso é importante para nós. Esperava mais, somos ambiciosos, nunca estamos satisfeitos, queremos fazer mais e melhor, é isso que nos move», disse.

O ponta-de-lança espanhol Fran Navarro é o melhor marcador do campeonato, com quatro golos, e Ricardo Soares admitiu estar surpreendido com o jogador.

«Estou [surpreendido], claramente, não vou escondê-lo. O Fran chegou, fomos trabalhando em conjunto dentro da nossa ideia coletiva e a evolução dele foi muito grande. Hoje, é diferente do que quando chegou, fruto da sua capacidade de trabalho e do seu foco, quer sempre mais e está a tirar dividendos disso, mas tem muito para crescer e estamos convencidos que ele pode tornar-se num jogador com uma capacidade superior à que tem neste momento, mas isso requer tempo», afirmou.

Com alguns jogadores da academia do Gil Vicente FC Toronto, que estagiam no clube minhoto, presentes na sala de imprensa, o treinador admitiu que os laterais Zé Carlos e Talocha podem regressar à titularidade depois de terem tido um papel relevante no empate com o Vizela (2-2), mas avisou que, com ele como treinador, o que conta é a «meritocracia».

«Todos têm que estar preparados para entrar, irem para o banco e entrar e não integrar a convocatória e continuar a trabalhar. Na minha cabeça é simples: o trabalho não é negociável e o rendimento é preponderante nas minhas escolhas, é a meritocracia», disse.

Sobre a equipa ter apresentado ‘duas caras’ diante do Vizela, Ricardo Soares notou que a equipa é muito jovem e que há uma fase para os jogadores crescerem.

«Quisemos muito ganhar, os jogadores trabalharam para isso, mas em vários momentos do jogo não fomos tão competentes. Mas, foi um jogo elogiado por muitos como o melhor da Liga até ao momento e se assim foi é porque o Gil Vicente jogou bem. Vamos continuar com um futebol de ataque para orgulhar os nossos adeptos», disse.

Gil Vicente, sétimo classificado, com sete pontos, e Belenenses, 18.º e último, com dois, defrontam-se a partir das 18:00 de sábado, no Estádio Municipal de Leiria, jogo que será arbitrado por Miguel Nogueira, da associação de Leiria.