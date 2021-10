Ricardo Soares prevê um «excelente jogo de futebol» contra o Sporting de Braga, no encerramento da nona jornada da Liga.



Após a goleada ao Condeixa, da Taça de Portugal, o técnico reconheceu que o Gil Vicente vai ter um «grande desafio» na segundafeira, perante uma «equipa mandona» que gosta de «ter posse de bola». No entanto, o treinador do conjunto de Barcelos lembrou que os seus atletas também são capazes de jogar ao ataque por «gostarem muito de ter bola».



«O Sp. Braga é uma equipa com qualidade, com uma matriz de jogo muito particular, que assenta na posse e numa forma dominante de estar perante os seus adversários. Mas confiamos nos nossos jogadores e no que fazemos diariamente. Estou convicto de que vai ser um excelente jogo de futebol», disse, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Ricardo Soares prometeu jogadores «altamente motivados», frente a uma formação «muito bem orientada», dotada de «excelentes executantes» e de «um processo de jogo contínuo», que não deve acusar o desgaste da viagem à Bulgária, para defrontar o Ludogorets, para a Liga Europa, na quinta-feira – venceu por 1-0.

«O Sp. Braga está habituado a este volume e a esta intensidade de jogos. Tem jogadores com capacidade para isso. É uma equipa cimentada, muito forte. Nos últimos anos, o Sp. Braga tem estado muito perto do nível dos grandes. Estamos alertados para a sua capacidade», referiu.

O treinador do Gil, equipa que ocupa o nono lugar da Liga, sublinhou que os ciclos de «sete, oito, nove jogos sem vencer» são «normais» para emblemas que lutam pela permanência.

O encontro entre os gilistas e os bracarenses está marcado para as 19h00 de segunda-feira, no Estádio Cidade de Barcelos.