Samuel Lino chegou ao sexto golo na temporada. Um gesto de classe permitiu ao extremo do Gil Vicente bater Bracali e conseguir um ponto para a sua equipa no Bessa. No final do encontro, Ricardo Soares não poupou elogios ao jogador brasileiro, uma das certezas da Liga 2021/22.



«É um jogador de outro nível. Aliás, já está num nível diferente. O Samuel cresceu muito. Recordo-me de uma entrevista que dei no final da época passada em que disse que se o Samuel não atingisse o nível que sabia que poderia atingir, não deixaria de me sentir responsável. Estou em condições de dizer que ele deu esse passo. É um miúdo fantástico, trabalha imenso e tem valências que não tinha no ano passado, sobretudo a nível tático. É um jogador completo. Não tenho dúvidas de que com o passar da época, vai ser mais preponderante e decisivo», referiu, na sala de imprensa do estádio dos axadrezados.



Petit não falou aos jornalistas na sala de imprensa e foi substituído pelo presidente do Boavista, Vítor Murta, que teceu duras críticas ao VAR do encontro.