Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após derrota por 2-1 frente ao Moreirense:

«Considero o resultado injusto atendendo aquilo que as duas equipas fizeram, no entanto, o futebol é eficácia. Fizemos um jogo competente, defendemos com qualidade, tivemos o controlo do jogo, ou grande parte dele, mas em dois lances que nem chegam a ser perigosos transforma-se em dois golos para o adversário. Isso tem o seu peso.

Na primeira vez que o Moreirense vai à baliza, fez golo, mas a equipa não se descompôs e manteve-se fiel aos princípios de jogo. Na segunda parte entramos bem e fizemos o golo. Depois há ali uma parte em que o jogo partiu e novamente num lance inofensivel, voltamos a sofrer. O Moreirense tem jogadores de qualidade, é bem organizada, e mesmo assim tivemos três oportunidade. O futebol é isto.

[a boa exibição ameniza a derrota?] Não estamos contentes com o resultado porque o resultado é que é determinante para atingir os objetivos finais. Nesse sentido, não fomos competentes. No que toca ao resto, o futebol é assim. Na próxima podemos ser nós que permitimos mais oportunidades do adversário e ganhamos. É uma liga extremamente competitiva.

[falou com Ygor Nogueira?] Nós vemos as coisas de uma forma coletiva. Aqui quem errou foi o treinador porque deveria ter escolhido uma estratégia que devia levar a equipa a conquistar pontos. Sei que cometemos dois erros que levou a equipa a sofrer golos, mas nós somos uma equipa e vamos continuar a trabalhar. Acredito muito nos jogadores e acredito na competência deles».