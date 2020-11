Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após vitória por 2-0 frente ao Rio Ave:

«Fizemos o suficiente para ganhar. Queríamos entrar fortes, tentar fazer o golo o mais rápido possível, para depois gerir o jogo e a equipa estabilizar. Penso que o fizemos com grande eficácia. Faltou aqui e ali umas saídas mais fortes para o ataque. Conquistamos muitas bolas com a pressão alternada, alta e média. Funcionou bem, tivemos o jogo controlado, com a iniciativa dada ao Rio Ave.

Não podemos esquecer que são as vitórias que dão confiança para o jogar bem que queremos para o futuro. Estamos cá há pouco tempo, mas estamos a percorrer as etapas que queríamos e o nosso trabalho, fundamentalmente, foi defensivo. Mantivemos a baliza a zero contra uma equipa com muita qualidade e que só perdeu um jogo oficial, contra o Benfica.

[já se notou o dedo de Ricardo Soares] O grande desafio no Gil Vicente é colocar uma equipa que não está a ganhar, a vencer e a conquistar pontos. Esse era e é o grande desafio. As pessoas quando falaram comigo foram frontais. O Gil Vicente é um clube para continuar a sustentar a minha carreira em vitórias. Sabemos das dificuldades que temos, mas esse é o desafio de um treinador, conseguir limpar uma nuvem negra, fruto dos resultados, não tanto das exibições. O plantel tem qualidade, mas não há qualidade sem trabalho.

Quis o destino que eu viesse herdar uma equipa, apesar da passagem do Rui por cá, de um treinador que era um amigo e uma referência para mim e que nos deixou. Vítor Oliveira é um homem que nos deixa um legado incrível. Um homem que, dentro de muitas características que tinha, marcou o Gil Vicente e os clubes em Portugal. Ele foi grande sem nunca ter treinado um grande. Isto é a demonstração inequívoca da grandeza do ser humano Vítor Oliveira. Eu estava aqui toda a noite a falar dele, mas há uma característica dele que queria destacar: liberdade de expressão. Ele fazia isso muito bem e a nossa sociedade devia pegar nos valores dele. Podemos ser líderes sem atropelar ninguém, é um dos legados dele.»