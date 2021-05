O Gil Vicente recebe o Sp. Braga no domingo, pelas 20 horas, e Ricardo Soares espera um jogo entre duas equipas «a procurar mandar na posse de bola». O Gil vem de uma vitória nos Barreiros e está com 35 pontos, com a manutenção praticamente assegurada.



«O Sp. Braga não nos vai surpreender. Conhecemos bem o Sp. Braga, conhecemos o processo de jogo do Sp. Braga, o seu ADN. É uma equipa muito bem treinada, para mim é mais fácil analisar uma equipa bem treinada do que uma equipa que tenha mais caos e menos comportamento tático», afirmou Ricardo Soares em conferência de imprensa, neste sábado.



A bola, acrescenta, é a predileção dos Guerreiros do Minho, mas Ricardo Soares avisa que a sua ideia passará também pelo controlo do jogo em posse.



«O Sp. Braga é uma equipa com muita posse, que quer ter sempre a bola. É uma equipa que tem bons timings de ataque à profundidade, por isso é que é uma grande equipa e está bem treinada. Há um grande trabalho do Carvalhal. O que também quero dizer é que a minha também gosta de ter a bola. Quer ser protagonista, quer ter a bola e tudo iremos fazer para termos nós a bola, mesmo sabendo que o adversário é ambicioso e superior. A ambição de ganhar ninguém nos vai tirar.»



A grande dúvida está no ataque: joga Pedro Marques ou joga Samuel Lino? O avançado emprestado pelo Sporting lesionou-se e ainda está em dúvida. O jovem brasileiro foi titular e resolveu o jogo no Funchal.



«O Pedro Marques e o Samuel, são diferentes. O Pedro Marques segura melhor, é jovem, mas está mais maduro, comparativamente com o Samuel. O Samuel tem potencial enorme, talento incrível, precisa de ser refinado. É preciso dar tempo, deixá-lo crescer. É um jovem que começou a jogar aos 15 anos. Tem eficácia, precisa de conhecer melhor o jogo.»