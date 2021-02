O treinador do Gil Vicente espera um Tondela «muito forte» na sua casa, no jogo da 21.ª jornada da Liga. Os beirões fizeram do João Cardoso, até ao momento, um verdadeiro forte, tendo conquistado no seu estádio 20 dos 21 pontos que têm na Liga.



«Contamos fazer um bom jogo em Tondela, contra uma equipa com os mesmos objetivos que nós, que é organizada e forte. (...) Vamos a Tondela com o objetivo de vencer. Vamos jogar o jogo pelo jogo e tentar conquistar pontos, sabendo que uma vitória é extremamente importante para nós», disse Ricardo Soares, em conferência de imprensa.



O técnico do emblema de Barcelos realçou a velocidade dos homens da frente da equipa de Pako, como Agra e Murillo, e o meio-campo «trabalhador, com capacidade para construir e tomar boas decisões», mas sublinhou confiar nos seus jogadores para contrair esses atributos.

«Quando ganhamos, a equipa ganha confiança e motivação. Logo, o treino ganha intensidade e qualidade. Tivemos uma semana de treinos boa. É extremamente importante os jogadores assimilarem as nossas ideias, para que possamos ter uma consistência de resultados que nos transporte para uma classificação de acordo com a que pretendemos», referiu.

O Gil Vicente, acrescentou Ricardo Soares, só pode somar «pontos semana a semana» caso demonstre «foco, ambição e espírito de grupo» e ganhe equilíbrio, quer a nível posicional e estratégico, quer a nível mental.

Questionado ainda sobre as declarações do médio do Sporting de Braga André Horta, a apontar que o futebol português é muito parado e incapaz de competir ao mais alto nível internacional, após o desaire com a Roma, para a Liga Europa (3-1), o técnico considerou essa observação «pertinente», tendo admitido que os treinadores podem, às vezes, contribuir para isso, fruto da «pressão dos pontos» e dos «objetivos que têm de ser conquistados».

O Gil Vicente visita o estádio do Tondela este domingo às 17h30.