Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após derrota por 1-0 frente ao Sp. Braga:

«Os jogadores não estão felizes porque não vencemos, mas tem noção do jogo que fizeram. Foi um grande jogo, o campeonato faz-se de resultados, mas desta forma a equipa está preparada para o futuro. É fundamental para nós jogar desta forma, com uma grande qualidade ofensiva e defensiva.

O Braga é uma equipa forte, mas que hoje teve de recorrer às vezes a uma linha de seis para parar o nosso jogo. Fez um golo num espaço que normalmente não concedemos, mas o resultado é injusto para nós.

[sem ganhar há sete jornadas] Não podemos estar satisfeitos porque os objetivos têm a ver com os pontos. Não sabemos é quando a equipa faz pontos. Tenho experiência suficiente para não me deixar abatido por um resultado que é injusto, como não vou deixar que belisquem o trabalho dos meus jogadores. Desta forma o Gil Vicente vai ganhar muitas mais vezes, no ano passado também passamos por uma fase semelhante, mas o equilíbrio do clube, a qualidade dos jogadores, permite novamente entrar em jogo porque sei que basta ganhar um jogo para fazer uma grande época. Preocupava-me ganhar um jogo sem fazer nada por isso. Não fomos melhores na eficácia, mas não vou abdicar do meu processo. Vou feliz embora porque tenho um grande orgulho nos meus jogadores e na massa adepta.

[erro tático no golo do Braga] Hoje jogámos com uma equipa que gosta de ser mandona. Nós é que fomos mandões, controlamos o jogo e só não controlámos os resultados. Somos uma grande equipa e joga como uma equipa grande. Nós recuperámos a bola, mas voltamos a perder e a equipa ficou desposicionada. Houve um jogador nosso que não devia ter saído para ajudar uma cobertura excessiva ao Pedrinho».