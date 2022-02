Ricardo Soares salientou a vontade de trabalhar «inacreditável» do plantel do Gil Vicente e admitiu estar em alerta para a receção ao Belenenses, uma equipa que «vem de uma vitória moralizadora, que tem qualidade e que luta pela manutenção».

«Com a entrada do novo treinador [Franclim Carvalho], a equipa tem dado alguns sinais de retoma, nomeadamente no último jogo, em que traduziu isso em pontos», começou por dizer em conferência de imprensa.



O emblema de Barcelos recebe o último classificado da Liga depois de ter vencido oito dos últimos 13 jogos - somou ainda quatro empates e uma derrota com o Sporting. Em casa do triunfo diante dos azuis, os gilistas ultrapassam a pontuação do ano passado (39).

«O objetivo principal foi sempre a manutenção. Tínhamos a meta de fazer melhor que na época transata, ainda não aconteceu [ultrapassar a pontuação], mas é mais uma oportunidade de ir a jogo e mostrar que estamos no caminho certo. Os meus jogadores têm uma vontade enorme de trabalhar, é uma coisa inacreditável, e uma capacidade de superação incrível», elogiou.

Ricardo Soares lembrou que «ainda faltam 12 jogos» para terminar o campeonato e considerou que a equipa «ainda pode crescer mais».

«Deu um salto qualitativo, mas individualmente ainda há jogadores que podem fazer melhor e nós, equipa técnica, temos a obrigatoriedade de puxar por eles e estimulá-los», afirmou.



Com 12 golos, Fran Navarro é uma das figuras do Gil e um dos melhores marcados da Liga. Ricardo Soares admitiu que o espanhol, suspenso, vai fazer falta à equipa.



«O Fran é um jogador preponderante na nossa forma de jogar, ofensiva e defensivamente, é um jogador muito importante no Gil Vicente e é muito mais que números, muito mais que golos. É o primeiro elemento de pressão, que permite ter consistência defensiva logo à saída do adversário, tem um compromisso e caráter enormes, é certamente um jogador que nos faz falta, mas não é um problema para mim a saída dele. Quem jogar vai estar completamente identificado com o nosso modelo de jogo e as nossas dinâmicas», assumiu.

Por último, Ricardo Soares comentou o facto de ter recebido o prémio de melhor treinador do mês de janeiro, atribuído pela Liga de clubes.

«É uma satisfação enorme. Lutamos todos os dias para fazer o nosso melhor e o prémio é um reconhecimento disso. Sendo atribuído pelos meus colegas de profissão, tem um impacto diferente. Agradeço-lhes por isso, mas devo dizer que este prémio não é meu, é do clube, dos nossos adeptos e, especialmente, da minha equipa técnica e dos meus jogadores. Sou eu que o vou receber, mas não é um prémio individual, porque o futebol é um desporto coletivo», rematou.

Gil Vicente-Belenenses joga-se este sábado, às 15h30, em Barcelos.