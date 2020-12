Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após vitória por 1-0 frente ao Famalicão:

«Uma vitória extremamente importante porque, além de nos acrescentar três pontos, é muito motivador para o futuro. Sabemos que vai ser um campeonato difícil, com várias equipas nas mesmas circunstâncias que nós, por isso sempre que for para somar é importante.

O resultado é justo. Entrámos muito bem no jogo, a pressionar alto porque sabíamos que se limitássemos a primeira construção do Famalicão, iríamos tirar dividendos dessa pressão. Também era nossa intenção marcar primeiro porque isso iria intranquilizar o adversário e, por outro, iria dar-nos confiança. No fim tivemos de fazer uns reajustes porque o Famalicão ia apostar no ‘chuveirinho’, não sendo esse o ADN da equipa, mas dadas as circunstâncias, antecipamos isso.

[substituições só perto do fim] Foi devido à estabilidade que a equipa demonstrava. Não faço substituições por fazer, quando faço ou são por cansaço ou são para acrescentar. Nesse sentido, não se justificava essa substituição porque senti sempre a equipa bem preparada. Sempre a defender quando tinha de defender e a atacar quando tinha de atacar.

[organização defensiva é imagem de marca?] Sim, sem dúvida. Uma equipa que defenda com qualidade, está sempre mais preparada para vencer. Mas é injusto para os meus jogadores centrar-nos nisso porque tivemos um jogo virado para o ataque, tivemos quatro hipóteses de golo, posse de bola, tivemos uma organização coletiva durante todo o jogo. Sabemos que só foram três pontos.

[significado do primeiro triunfo fora de casa na época] Significa três pontos para nós, extremamente importantes para a nossa caminhada. Lamento que os adeptos não possam estar cá, principalmente os nossos, porque nos iriam apoiar nos momentos mais difíceis e esta vitória é para eles.».