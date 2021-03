Declarações do jogador do Gil Vicente, Rodrigão, à SportTV, após a derrota por 2-0 ante o FC Porto, em Barcelos, no jogo da 22.ª jornada da I Liga:

«Sofrer o golo muito cedo contra o FC Porto, atual campeão nacional… já sabíamos que íamos defrontar uma bela equipa. Uma dificuldade grande, mesmo em casa. Tentámos igualar o jogo, mas o jogo tínhamos de tentar igualar mais. Na primeira parte não conseguimos tantas oportunidades e infelizmente saímos derrotados.»

«Tivemos dificuldades, talvez de chegar um pouco com a bola e de criar mais oportunidades. Tivemos algumas, não conseguimos concretizar. O campeonato ainda tem muitas jornadas.»

[Se é preocupante a atual posição na classificação:] «Preocupante não sei é a palavra certa. Estamos bem focados, não estamos numa zona confortável, mas temos confiança em nós e no trabalho e acho que vamos sair desta situação.»