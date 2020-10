Rui Almeida, treinador do Gil Vicente, elogiou a sua equipa após a derrota frente ao FC Porto no Estádio do Dragão, em encontro referente à 5.ª jornada da Liga 2020/21:

«Ao quarto jogo oficial, temos jogadores que ainda vão no segundo jogo. Chegámos à casa do campeão nacional e não mudámos nada no nosso processo, na forma de jogar. Tentámos impor e em alguns momentos, quando conseguimos e o adversário deixou, estivemos por cima do jogo.»

Sobre a ineficácia da sua equipa «A ineficácia custou-nos um pouco caro. Acreditámos desde o inicio, entrámos bem no jogo e houve momentos na primeira e na segunda parte em que estivemos melhor. Houve diversos momentos em que pressionamos o FC Porto mais alto, e não foi só quando o FC Porto ficou com dez jogadores. Tivemos boas ocasiões e temos de fechar, temos de ter essa eficácia para matar o jogo nos momentos certos.»