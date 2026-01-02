Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na Flash Interview da Sport TV +, após o empate 1-1 diante do Gil Vicente:

Controlo e falta de eficácia

«Na primeira parte não entrámos muito bem os primeiros 15/20 minutos. O Gil acabou por, na primeira parte, conseguir criar-nos um ou outro lance de perigo na área com bolas paradas, com as segundas bolas das bolas paradas. Em jogo corrido não conseguiu, não lembro de nenhum lance que tenham conseguido criar-nos qualquer perigo. Na primeira parte poderíamos ter sido mais objetivos em alguns momentos, poderíamos ter criado mais situações perto da baliza, podíamos ter criado algumas cruzamentos. Podíamos ter sido mais incisivos na área, andámos muito no apoio. Na parte final da primeira parte andámos com alguns cruzamentos, principalmente por termos o Simões mais adiantado. Na segunda parte entrámos muito bem, podíamos ter feito 2-0, matávamos o jogo. E, até ao lance do golo... sinceramente, até à expulsão do Inácio, nós tínhamos o jogo minimamente controlado. Volto a dizer, o perigo do Gil eram as bolas paradas, eram agressivos nas segundas bolas das bolas paradas. Tirando isso, nós conseguimos controlar o jogo, deixámos em alguns momentos, a partir dos 20 minutos da segunda parte, partir o jogo no sentido de perdermos algumas bolas, não precisávamos de as perder e deixámos o Gil acreditar ao entrar em transições. Tirando isso, nós com menos um... acabaram por conseguir chegar ao empate, e aqui nos últimos minutos é mais com o coração do que com outra coisa.»

Reorganização após a expulsão

«Acabámos por não dar muito sentido àquilo que eu iria pedir, dentro daquilo que eram os jogadores que tínhamos dentro de campo. É o que é, faz parte do jogo, é levantar a cabeça e seguir o nosso caminho.»

Personalidade e atitude competitiva

«A atitude competitiva da equipa esteve lá sempre, do início ao fim. E, apesar de tudo, fizemos um bom jogo, com muita qualidade, em alguns momentos com qualidade acima da média. Como eu disse, poderíamos ter feito o 2-0, não fizemos, acabámos por deixar o Gil acreditar até ao fim. E depois, claro, a expulsão também os faz acreditar mais e acabaram por chegar com muito mérito ao golo do empate. E depois, nesses últimos minutos, tanto uma equipa como a outra, sinceramente, acho que era mais coração do que organização.»

Foco na Taça da Liga com ausências

«Não vale a pena, já estou a pensar o que é que tenho de fazer para o próximo jogo, as meias-finais de Taça da Liga. Não está o Inácio, não temos muitas soluções para defesas-centrais. A minha cabeça já está em encontrar soluções para tornar a equipa novamente competitiva e fazermos um bom jogo para estarmos na final.»

Luta pelo campeonato

«Já disse isto ontem em relação também a quem vem atrás. Há muito jogo por disputar, há muito ponto para ser disputado. Estamos só e apenas focados naquilo que nós controlamos e naquilo que nós temos de fazer.»