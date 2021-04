Toto Salvio continua a acompanhar a atualidade do Benfica e não ficou indiferente ao desaire que a equipa de Jorge Jesus consentiu, no sábado, em casa, diante do Gill Vicente (1-2), expressando desde logo a sua solidariedade e apelando à união.

O jogador do Boca Juniors reagiu numa publicação do Benfica com o resultado do jogo, com uma fotografia do compatriota Otamendi em destaque. «Calma Benfica, estamos juntos nas vitórias mas ainda mais nas derrotas», escreveu o internacional argentino.