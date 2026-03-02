Schjelderup, jogador do Benfica, em declarações na Flash Interview da Sport TV, após o triunfo frente ao Gil Vicente por 2-1, numa partida a contar para a 24.ª jornada da Liga.

Vitória importante

«O Gil Vicente tem uma equipa muito boa, com jogadores muito bons, por isso é difícil vir aqui. Mas nós somos o Benfica, temos de ganhar todos os jogos fora, todos os jogos. Conseguimos vencer hoje e somar três pontos, que é o mais importante antes do jogo importante contra o FC Porto. Por isso, estamos prontos.»

Golo marcado com o pior pé (esquerdo)

«Tive algumas oportunidades antes no jogo para puxar para dentro e rematar, mas o lateral-direito defendeu bem. Depois puxei para o pé esquerdo e rematei com o esquerdo, felizmente foi golo e consegui marcar. Foi uma sensação muito boa. Não marco muitas vezes com o pé esquerdo, por isso foi muito especial.»

«Estamos com fome para o FC Porto»

«Claro, para nós todos os jogos são uma final. Temos de encarar cada jogo para ganhar. Agora é o FC Porto a seguir, estamos prontos e com 'fome'.»

Prestação do Bodo/Glimt na Champions

«É incrível. A minha casa fica a 100 metros do estádio, por isso é especial para mim vê-los jogar. Estão a fazer um trabalho muito especial lá, com o Knutsen como treinador. Estão a fazer algo realmente extraordinário. Fico muito feliz por eles e estou a apoiá-los. Talvez vá cumprimentar alguns jogadores, porque são amigos muito próximos meus, mas claro que vou apoiá-los. Tudo de bom para eles.»