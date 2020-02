O treinador Vítor Oliveira acredita que o Gil Vicente terá ambição para contrariar a série vitoriosa do Sp. Braga, no sábado, no dérbi minhoto da 20.ª jornada da I Liga de futebol.

«Se pudéssemos escolher, certamente ninguém queria defrontá-los. Mas também éramos favoritos contra o Moreirense e foi o que se viu. O futebol é imprevisível e há sempre possibilidades para os dois lados, apesar do legítimo favoritismo atribuído ao Braga», apontou o técnico, em conferência de imprensa.

O experiente treinador reconheceu a «fase muito boa» dos arsenalistas, traduzida em oito vitórias seguidas sob a liderança do treinador Rúben Amorim, mas defendeu que essa campanha «vai ser interrompida mais cedo ou mais tarde», mesmo com o impulso manifestado pela conquista da Taça da Liga e pela ascensão ao pódio do campeonato.

Vítor Oliveira espera, por isso, que o Gil Vicente tenha uma reação forte à goleada sofrida com o Moreirense.

«A derrota foi estrondosa, mas somos donos daquilo que podemos fazer no futuro. Independentemente do resultado, a atitude tem de ser completamente diferente. Queremos mostrar que a última jornada foi um acidente de percurso. Estamos esperançados em disputar o jogo e conseguir um bom resultado», observou.