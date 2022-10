O encontro entre o Sporting e o Gil Vicente foi o jogo com mais tempo útil de jogo da oitava jornada da Liga.



O jogo, que terminou com a vitória dos leões por 3-1, foi o único da ronda que superou a hora de tempo útil (63m). Em sentido contrário, o FC Porto-Sp. Braga foi a partida com menor tempo útil de jogo, 51,77 por cento, referente a 50:23 minutos.



Imediatamente depois do Sporting-Gil Vicente, surge o Rio Ave-Santa Clara como o segundo duelo com mais tempo útil de jogo desta jornada (58:38 minutos). Com 51,9 por cento, o que corresponde a 55:39 minutos de tempo útil, o Marítimo-Casa Pia fecha o pódio.



Tempo útil e percentagem dos jogos da 8.ª jornada da Liga:



Sporting-Gil Vicente, 65,1 por cento (63 minutos)



FC Porto-Sp. Braga, 51,77 por cento (50:23)



Vizela-Portimonense, 52,16 por cento (52:49)



Desp. Chaves-Estoril, 53,01 por cento (52:02)



Vitória-Benfica, 54,98 por cento (54:05)



Rio Ave-Santa Clara, 60,35 por cento (58:38)



P. Ferreira-Arouca, 54,82 por cento (53:44)



Famalicão-Boavista, 57,88 por cento (53:22)



Marítimo-Casa Pia, 51,9 por cento (55.39)