César Peixoto, treinador do Gil Vicente, na flash interview à Sport TV 1, após a derrota por 2-1 na visita ao Gil Vicente, na 32.ª jornada da Liga:

«[Foi um Gil Vicente valente] Em primeiro lugar, dar os parabéns ao Sporting. Desportivismo acima de tudo. Fizemos um grande jogo, sabíamos das dificuldades, que o Sporting ia ter mais domínio, a equipa esteve muito bem na organização defensiva e o Sporting com dificuldades a encontrar os espaços que queria. Nós sempre muito bem organizados, coesos, com uma alma tremenda e a tentar jogar com qualidade com a bola. Fizemos golo, numa primeira parte em que o Sporting teve mais bola, mas não foi assim tão superior.

Na segunda parte, o Sporting carregou mais um bocado, sabíamos que isso iria acontecer, mas, mesmo com mais bola, o Sporting nunca criou nenhuma oportunidade de golo. O Marvin estava com cãibras, obrigou-nos a ir ao banco, tivemos de tirar o João Marques também e, termos de alterar a estrutura não foi o que de melhor nos podia acontecer. A equipa sabia o que tinha de fazer, o Sporting ansioso e a falhar muitos passes, eles a bombearem bola para a área e nós sempre organizados.

Faltou, na segunda parte, alguma capacidade para sair. Se conseguíssemos isso, podíamos pôr o Sporting em sentido. Mérito também do Sporting, mas foi um trabalho tremendo da minha equipa. Tenho um orgulho enorme do que viemos fazer e de ser treinador destes jogadores. O Sporting fez dois golos em dois ressaltos. Caso contrário, a nossa organização defensiva foi fantástica, não concedemos praticamente nada. Saímos daqui orgulhosos, batemo-nos contra uma grande equipa, em casa deles, num momento em que têm de ganhar e estão ligados a cem por cento, sem relaxamento. Demos uma resposta fantástica.»

«[Centrais anularam Gyökeres e todo o ataque do Sporting] É muito positivo. Também estreamos o Diogo Costa, dos sub-23, faz anos hoje e foi uma prenda de anos também, surgiu por causa do Marvin. Para parar o Gyökeres teria de ser coletivamente e foi o que aconteceu. Interpretaram tudo o que eu queria. O Sporting teve muita dificuldade em encontrar espaços, nunca criou uma oportunidade clara. Faltou-nos um bocadinho de sorte na parte final, o Sporting teve a sorte do jogo e venceu. Parabéns ao Sporting.»

«[Gil Vicente está numa posição tranquila] Queria muito chegar aos 40 pontos. Terminar em 13.º ou 14.º não é o mesmo de terminar em 11.º. Uma época desgastante para mim e para a minha equipa técnica, com duas equipas. Vamos encarar estes dois jogos sendo competitivos para vencer e, depois, preparar uma boa equipa para uma boa época. A equipa e o clube deram um passo em frente, jogámos cá sem receio. Este é o ADN que quero para o futuro.»

«[Fujimoto saiu do onze] O Fujimoto, no último treino, sentiu um toque no treino. Contávamos com ele para o onze, acabou por sentir bastantes dores no aquecimento e não conseguiu jogar. Tivemos muitas incidências, mas a equipa manteve-se viva até ao final e faltou uma pontinha de sorte para levar pontos de Alvalade.»