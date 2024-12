Tiago Margarido, treinador do Nacional, em declarações após a derrota por 2-1 na visita ao Gil Vicente, na 13.ª jornada da Liga:

«[Chegou a ter o jogo controlado na segunda parte] Uma primeira parte repartida com ligeiro ascendente para o Gil, que criava um desajuste no nosso momento de pressão através da sua primeira fase de construção. A vantagem com que chegam ao intervalo não é justa, o mais justo era o empate. Na segunda parte, com as alterações que fizemos, com os ajustes dos médios e largura dos extremos, conseguimos criar bastantes problemas e eles nunca conseguiram ajustar a forma de construir. Conseguimos três oportunidades claras de golo na segunda parte, merecíamos ter saído vencedores. A derrota, da forma que acontece, é injusta e tremendamente inglória perante o que os jogadores fizeram. Mas é futebol.»

«[Claro que é difícil controlar uma equipa a jogar em casa com necessidade de vencer, mas o que podiam ter feito mais nesta reta final?] Estávamos à procura do golo da vitória, tivemos três oportunidades, não me recordo de grandes oportunidades de golo do Gil nesta segunda parte e penso que chegam ao golo de forma fortuita. Um canto, uma bola que sobre e a bola entra no fosso certo e o jogador ataca bem. Foi um momento de grande felicidade para o Gil Vicente.»

«[Que impacto pode ter na equipa esta derrota?] É duro perder assim, mas temos de ter a capacidade de canalizar essa injustiça e dar uma reposta positiva. Temos de utilizar este momento de infortúnio para tirar algo positivo. Temos de canalizar a raiva para o próximo jogo.»

«[Garcia saiu com queixas] Ainda não falei com os médicos, não me parece nada de grave, parece-me uma entorse.»