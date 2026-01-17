Tiago Margarido disse na sala de imprensa que o resultado mais justo seria o empate. O técnico do Nacional referiu que a diferença foi mesmo a eficácia.

Onde esteve a diferença neste jogo?

Foi um jogo muito equilibrado, onde as duas equipas encaixadas taticamente. Tivemos a primeira oportunidade do jogo, com o Paulinho isolado, e depois sofremos o golo de uma bola parada. Reagimos, empatamos com alguma felicidade, mas, no jogo jogado, foi tudo muito equilibrado. Voltámos a entrar melhor na segunda parte, mas, novamente com um remate de fora da área, e depois na recarga, eles voltaram a marcar. Depois tivemos dois ou três lances que podíamos marcar, mas foi um jogo equilibrado e penso que o mais justo seria o empate.

Entrada de Gabriel Veron no jogo e o que pode acrescentar à equipa?

O Gabriel fez três treinos connosco, ainda se está a ambientar. A nossa ideia era explorar as costas do Gil Vicente, explorar a velocidade dele e é um jogador que nos pode dar a capacidade de atacar o espaço. É um jogador que nos vai ajudar.