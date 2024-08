Tozé Marreco vai deixar o Gil Vicente, apurou o Maisfutebol.

O treinador de 37 anos tinha contrato até ao final da temporada, mas colocou o lugar à disposição e a saída vai ser oficializada em breve pelos gilistas.

Tozé Marreco sai em discordância com a administração do clube devido à política de contratações neste mercado de transferências. Após o jogo de apresentação aos adeptos (empate a zero com o Deportivo), o técnico tinha vincado a necessidade de garantir mais reforços.

O Gil Vicente viu sair vários jogadores neste verão, tais como, mais recentemente, Gabriel Pereira, que foi anunciado no Copenhaga na quarta-feira. O técnico de Mirando do Corvo pretendia reforçar precisamente o setor defensivo, mas sobretudo queria mais opções no ataque, quer para a posição de extremo, quer para ponta de lança.

A saída de Tozé Marreco acontece a dois dias do primeiro jogo oficial do Gil Vicente, a visita ao Estádio do Dragão, para o jogo com o FC Porto, na jornada inaugural da Liga (20h30). O técnico já não vai orientar o treino desta tarde e Carlos Cunha, dos sub-23, deverá estar no banco no sábado, diante dos dragões.

Tozé Marreco chegou no final da última temporada a Barcelos e garantiu a permanência do Gil Vicente na Liga, depois de passagens por Tondela e Oliveira do Hospital.