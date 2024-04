Tozé Marreco deverá ser o próximo treinador do Gil Vicente, avançou a Sport TV e confirmou o Maisfutebol.

Ao que o nosso jornal apurou, os gilistas chegaram a um entendimento com o técnico do Tondela, que ainda assim só deve assumir o comando da equipa barcelense depois do jogo com o Sporting, agendado para esta sexta-feira (20h15). Tozé Marreco foi o eleito pela estrutura barcelense, que teve vários nomes em cima da mesa para substituir Vítor Campelos.

O treinador dos sub-23 gilistas, Carlos Cunha, tem orientado a equipa principal desde a saída de Campelos e deverá estar no banco na receção aos leões.

Tozé Marreco, de 36 anos, estava na segunda temporada consecutiva no Tondela, quinto classificado da II Liga. O antigo avançado soma ainda passagens por Oliveira do Hospital e pelos escalões jovens da Académica.

O Gil Vicente não vence há seis jornadas e perdeu mesmo nos últimos três jogos. Os gilistas ocupam o 13.º lugar da Liga, com 28 pontos, apenas mais dois do que o Portimonense, que é 16.º, lugar de play-off. Os galos têm ainda sete pontos de vantagem para o Vizela, que é a primeira equipa em zona de descida (17.º).