O treinador do Gil Vicente, Ricardo Soares, garantiu esta sexta-feira que os barcelenses vão ao Estádio D. Afonso Henriques para mostrar um «futebol ofensivo» e «lutar pela vitória» frente ao V. Guimarães, no duelo da 23.ª jornada da I Liga, apesar de esperar um adversário também ao ataque.

«Espero um jogo muito competitivo, com duas equipas a lutar pelos pontos. O jogo vai ser certamente com duas equipas a jogar ao ataque, a lutar pela vitória até ao último segundo. O Vitória é uma equipa forte que, em casa, privilegia o futebol ofensivo. Vamos lá para lutar pela vitória, jogando um futebol ofensivo», afirmou, na antevisão ao jogo, agendado para as 17h30 de domingo.

Para Soares, os seus jogadores estão «altamente motivados» para um «jogo apelativo» de «prender as pessoas à cadeira», no qual há o objetivo de dar mais vida à equipa na fuga aos lugares baixos da tabela, ante uma formação que procura os postos de acesso às provas europeias.

«Uma equipa tenta anular a outra, uma equipa tenta sobrepor-se à outra. Acreditamos que podemos conquistar pontos em Guimarães. Sabemos que temos de estar a um nível altíssimo para os conquistar. Temos de criar desconforto ao Vitória, de sermos eficazes no ataque e de defender com qualidade», apontou.

Questionado sobre mudanças de treinador em clubes que, como o Gil Vicente, procuram assegurar rapidamente a permanência, Ricardo Soares disse que sente uma «estabilidade forte» num clube «muito organizado e com excelentes condições de trabalho» para poder ficar na I Liga.

«Tenho a certeza de que vamos ter uma luta titânica até ao fim do campeonato. As equipas vão sair e entrar nesta zona de desconforto, mas a minha convicção é a de que vamos ficar na I Liga», projetou.

São 16 os pontos que separam as duas equipas: o Gil Vicente, 16.º classificado da I Liga, com 19 pontos, defronta o Vitória, que é sexto com 35 pontos. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.