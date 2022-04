O treinador do Gil Vicente, Ricardo Soares, na sala de imprensa do Estádio Cidade de Barcelos, após a derrota por 2-1 com o Moreirense:

«[Falta de sorte e ineficácia] Não gosto de entrar por aí. Das duas equipas, uma foi mais feliz. Dar os parabéns ao Moreirense que venceu e foi mais eficaz. Entrámos bem, com várias oportunidades, bolas no poste. O Moreirense teve uma e nós quatro oportunidades na primeira parte, com o jogo seguro. Na segunda parte, ficámos com mais um jogador, fomos iguais a nós próprios com a identidade que nos trouxe até aqui. Sofremos um golo num erro. Tentámos reagir e com um erro primário, que me deixa triste, apanhámo-nos a perder. Mas a minha equipa não perdeu a cabeça. Foi igual a ela própria, reagiu bem, não tremeu, mostrou personalidade, mas hoje esbarrou em quatro bolas no poste e em defesas de grande nível do Pasinato, além de outras situações em que não tivemos a eficácia que devíamos. Mas o futebol é isto.

[Fase de menor fulgor] Pela análise do resultado, é. Em relação ao que a equipa tem produzido, uma equipa que consegue construir 10 oportunidades de golo flagrantes e não vence, claramente tem de ser penalizada com uma derrota. Os jogadores estão muito tristes, queriam muito ganhar, oferecer a vitória aos nossos adeptos, mas não vou aceitar que a jogarem e correrem desta forma não saiam de cabeça erguida. Tenho orgulho neles, jogar com esta estética tem de ser enaltecido. Deveríamos olhar para o jogo como tem de ser visto. Dificilmente uma equipa perde outro jogo se produzir desta forma.

[Gil Vicente sofreu quatro golos contra equipas reduzidas a dez] Por vezes não há grande explicação. No futebol, nem sempre há explicações lógicas. Antes desta jornada eramos a terceira melhor defesa. Somos o Gil, não somos o Benfica, FC Porto, Sporting, nem sequer o Sp. Braga ou o V. Guimarães. Dificilmente alguma equipa da dimensão do Gil, nos últimos anos, consegue ser a melhor defesa. Demonstra organização, compromisso e caráter. Nestes últimos dois jogos sofremos um golo que provavelmente irá entrar no Guiness [André Silva, do Arouca]. Hoje, num lance controlado, há uma perda de bola e, por muito que me custe, temos que dar mérito àquele golo absolutamente incrível, com precisão de remate [2-0 do Moreirense]. Não é questão de defender bem ou mal. Devíamos analisar melhor os jogos. Nós, portugueses, olhamos muito para o resultado final. É difícil achar que este não é o caminho certo, não vou mudar uma vírgula, nem pensar. Vamos continuar a jogar desta forma.

[Lesão de Leautey] Ainda é prematuro falar do que quer que seja, não tenho dados para falar da gravidade da lesão.»