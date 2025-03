Vasco Matos, treinador do Santa Clara, na sala de imprensa, após vitória por 1-0 frente ao Gil Vicente:

«Parabéns aos jogadores e hoje igualamos o número de vitórias do Santa Clara na I liga, por isso estamos todos de parabéns. Foi uma primeira parte muito bem conseguida, conseguimos ter bola, circular, criar algumas situações e acabámos por ir para o intervalo a vencer de uma forma justa.

Na segunda parte, o Gil Vicente empurrou-nos, a nossa equipa manteve-se bem organizada, mas faltou sair com mais critério na transição. Ainda assim não me lembro de nenhuma oportunidade do Gil Vicente, por isso, parabéns, continuamos o nosso trabalho, muito seguros daquilo que temos feito.

[é altura de assumir uma candidatura à Europa?] O Santa Clara diz presente em todos os jogos. Queremos ser muito competitivos, queremos disputar todos os pontos, mas sabemos que estamos num campeonato com muita qualidade e grandes investimentos, o que reforça o excelente trabalho que está a ser feito aqui. Por isso é jogo a jogo, não nos desviamos do nosso caminho que é ganhar o próximo jogo. Sabemos que isto é uma longa caminhada e aquilo que estamos a fazer tem sido extraordinário».