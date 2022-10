O árbitro assistente João Bessa Silva lesionou-se nos minutos finais do encontro entre o Gil Vicente e o Estoril, da 9.ª jornada da I Liga, esta sexta-feira, num infortúnio que motivou um momento de destaque, com a equipa médica do clube de Barcelos a prestar assistência ao elemento da equipa de arbitragem.

O jogo esteve parado sensivelmente dos 88 minutos até aos 90+2m, depois de João Bessa Silva ter indicado ao árbitro Hélder Carvalho que não estava em condições físicas de continuar, devido a um problema na coxa direita.

João Bessa Silva acabou por ser substituído por Bruno Vieira como árbitro assistente até ao final do encontro, ganho pela equipa comandada por Nélson Veríssimo, por 1-0, graças a um golo de Léa Siliki, apontado aos 90+6m.