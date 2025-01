Félix Correia, de penálti, fixou o resultado final do Gil Vicente-FC Porto em 3-1, aos 90+4 minutos.

O FC Porto tinha feito o 2-2, mas Fábio Veríssimo, após ver as imagens no monitor do VAR, anulou o golo e assinalou penálti para os gilistas no início da jogada, por falta de Otávio sobre Santi García.

Ora veja: