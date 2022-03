Gil Vicente e Marítimo empataram a um golo (1-1) em encontro referente à 27.ª jornada da Liga 2021/22, realizado no Estádio Cidade de Barcelos.

Joel Tagueu colocou a equipa madeirense em vantagem, ao minuto 39, mas Samuel Lino anulou a desvantagem do Gil Vicente em cima do intervalo, na recarga de uma grande penalidade em que permitiu a defesa do guarda-redes do Marítimo.